A BBC responsabilizou na sexta-feira a gigante norte-americana Apple pela transmissão em determinados iPhones de uma notificação com informações falsas geradas por inteligência artificial (IA) e atribuídas ao canal de notícias do grupo audiovisual público britânico, BBC News.

O serviço Apple Intelligence, lançado esta semana no Reino Unido, gera notificações agrupadas de várias informações, geradas por inteligência artificial, e uma delas sugeriu que o 'site' do canal BBC News tinha publicado um artigo alegando que Luigi Mangione, preso após o assassinato em Nova Iorque do chefe de um gigante americano de seguros de saúde, se tinha suicidado.

"A BBC News é o meio de comunicação mais fiável do mundo. É essencial para nós que o nosso público possa ter confiança em cada informação ou artigo publicado em nosso nome, e isso inclui notificações", destacou à agência France-Presse (AFP) um porta-voz da estação britânica.

"Contactámos a Apple para expressar a nossa preocupação e resolver este problema", acrescentou.

O conjunto de notificações alvo da denúncia combinava três informações atribuídas à BBC News: "Luigi Mangione dá um tiro a si próprio; Uma mãe síria espera que Assad pague pelo que fez; Polícia sul-coreana faz uma rusga ao gabinete de Yoon Suk Yeol (ex-presidente sul-coreano)".

A primeira informação desta notificação é falsa: Luigi Mangione, de 26 anos, foi detido na segunda-feira na sua cidade natal, Altoona, na Pensilvânia, e ainda está vivo.

Este serviço de notificações agrupadas está disponível no modelo mais recente do iPhone (iPhone16) e em alguns modelos anteriores.