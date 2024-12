Se as nuvens ajudarem, há chuva de meteoros visível em Portugal na noite de sexta

Vem aí um dos últimos eventos astronómicos de 2024. A chuva de meteoros das Gemínidas atinge o pico durante a noite desta sexta-feira e madrugada de sábado, e é mais visível no hemisfério Norte.

Esta chuva de meteoros dura até 21 de dezembro, mas é mais visível entre os dias 13 e 14, durante a madrugada. Segundo a American Meteor Society, a melhor hora para ver este evento é às 2h locais, quando a chuva passa pelo ponto mais alto no céu.

Habitualmente uma das chuvas de meteoros mais fortes do ano, o fenómeno pode ficar obscurecido não só pela luz da Lua – que está perto do pico de Lua cheia -, como pelas nuvens no céu. Caso o céu esteja relativamente limpo, o evento é visível a olho nu – sem necessidade de telescópios, mas com necessidade de sair de locais com luz. É apenas preciso olhar para cima e esperar que os olhos se adaptem à escuridão.

A chuva de meteoros das Gemínidas resulta do asteróide 3200 Phaethon, e foi registada pela primeira vez em 1833. O fenómeno tem ficado mais forte ao longo do tempo, já que a gravidade de Júpiter tem aproximado as partículas resultantes deste asteróide da órbita da Terra.

As Gemínidas são habitualmente brilhantes e de cores intensas, de acordo com a American Meteor Society. Como viajam a velocidades médias ou relativamente lentas, é pouco habitual ver traços persistentes no céu noturno.