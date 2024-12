Nancy Pelosi hospitalizada no Luxemburgo

Nancy Pelosi, antiga presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de 84 anos, está hospitalizada no Luxemburgo.

Um dos principais nomes do Partido Democrata, Nancy Pelosi sofreu ferimentos durante uma visita de congressistas no âmbito do aniversário da célebre batalha das Ardenas, na II Guerra Mundial.

“Enquanto viajava com uma delegação bipartidária do Congresso no Luxemburgo, para marcar o 80.º aniversário da Batalha das Ardenas, a presidente emérita Nancy Pelosi sofreu uma lesão durante um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação”, disse o porta-voz de Pelosi, Ian Krager, em comunicado.



Nancy Pelosi está a receber "excelentes" cuidados de saúde e continua a trabalhar, adiantou a mesma fonte, sem avançar o que provocou o ferimento.