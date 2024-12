Lula divulga vídeo a caminhar no hospital após operação

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, divulgou esta sexta-feira um vídeo a caminhar pelo hospital, garantindo que, em breve, estará "pronto para voltar para casa" e para trabalhar, após ter sido submetido a duas operações devido a uma hemorragia intracraniana.

"Estou firme e forte!", lê-se na mensagem de texto partilhada juntamente com o vídeo no qual é possível ver Lula da Silva a caminhar, lado a lado com o neurocirurgião responsável pelas cirurgias, pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado.

"Em breve pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", garantiu o chefe de Estado brasileiro, de 79 anos.

Horas antes, o mais recente boletim médico indicava que o Presidente brasileiro tinha passado para uma unidade de cuidados semi-intensivos e já caminhava pelo hospital.