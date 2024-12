Avião aterra de emergência em Nova Iorque depois de atingir uma ave

Um avião da American Airlines foi forçado a aterrar de emergência esta sexta-feira no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque. A colisão com uma ave danificou um dos dois motores da aeronave.

Sem causar feridos, o incidente ocorreu às 7h52 locais (mais cinco horas em Portugal continental), nem 10 minutos depois de o Airbus A321 ter levantado voo do aeroporto de LaGuardia, também em Nova Iorque. O destino do voo 1722 era Charlotte, no estado da Carolina do Norte.

O avião acabou por aterrar de forma segura no aeroporto John F. Kennedy às 8h03 locais, e deslocou-se para o terminar sem necessitar de ser rebocado. A bordo estavam 190 passageiros e seis tripulantes.

De acordo com o "The Guardian", a autoridade responsável pela aviação nos Estados Unidos da América, a FAA, aponta que as colisões entre aves e aviões estão a aumentar. Em 2023, foram registados 19.400 colisões em 713 aeroportos nos EUA. Contudo, é raro uma colisão destas provocar danos ao ponto de forçar uma aterragem de emergência.

Segundo a companhia aérea, o Airbus A321 vai ser alvo de uma inspeção pelas equipas de manutenção.