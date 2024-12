Síria. Médicos do Mundo reforçam ajuda contra "terrível crise humanitária que persiste"

A Médicos do Mundo vai reforçar a ajuda humanitária na Síria.

Num comunicado, divulgado no site daquela organização não governamental, a prioridade será o envio de equipas médicas e bens essenciais para as regiões mais afetadas pelas hostilidades que culminaram com a queda de Bashar al-Assad.

“Como parte da nossa resposta de emergência no noroeste da Síria e em áreas anteriormente controladas pelo governo, a Médicos do Mundo vai dar prioridade ao envio rápido de equipas médicas e bens essenciais para as regiões afetadas pelas hostilidades entre 27 de novembro e 8 de dezembro de 2024”, pode ler-se na nota.

As operações da vão centrar-se sobretudo em Aleppo, Hama, Homs e Damasco: “vamos efetuar a coordenação necessária com as autoridades sanitárias locais e os parceiros internacionais, para garantir a distribuição eficiente de material médico, incluindo medicamentos e consumíveis”.

Se, por um lado, a situação política na Síria evolui rapidamente, por outro lado, “a terrível crise humanitária persiste” e exige uma resposta urgente.