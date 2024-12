Meta de Zuckerberg vai doar um milhão de dólares a fundo de Trump

A Meta, empresa que detém Facebook, Instagram e Whatsapp, vai doar um milhão de dólares (mais de 951 mil euros) a um fundo de Donald Trump.

Segundo a CNN, a oferta acontece duas semanas depois de Mark Zuckerberg, o CEO da empresa de redes sociais, ter tido um encontro privado com o Presidente-eleito norte-americano.

Zuckerberg pretende fazer "as pazes" com Trump, depois de ter banido as contas oficiais do futuro chefe de Estado, por causa da incitação à insurreição no Capitólio, a 6 de janeiro de 2021. Em março, Trump tinha apelidado o Facebook de "inimigo do povo".

Numa futura administração da Casa Branca que vai ter Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), como figura de relevo, Mark Zuckerberg também quer aumentar a sua proximidade com o poder Executivo e tentar influenciar a política da área das tecnologias.

Tim Cook, da Apple, e Sundar Pichai, da Google, também estão a tentar estabelecer novas relações com Donald Trump, segundo a CNN.