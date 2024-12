Diretor do FBI anuncia demissão. Trump festeja

O diretor do FBI, Chris Wray, anunciou esta quarta-feira que vai abandonar o cargo no início de 2025, no final do mandato do Presidente norte-americano, Joe Biden.

Chris Wray tem sido duramente criticado pelo Presidente eleito dos Estados Unidos. Donald Trump já anunciou que pretende despedir o atual diretor do FBI e substituí-lo pelo polémico aliado Kash Patel.

Durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, Trump também tinha despedido o diretor do FBI da altura James Comey do FBI e nomeado Wray, que iniciou em 2017 um mandato de 10 anos - um período destinado a isolar a agência da influência política das diferentes administrações.

O Presidente eleito celebrou o anúncio da demissão de Christopher Wray como "um grande dia" para o país.



Na sua rede Truth Social, o republicano reiterou as críticas que tem feito ao FBI desde que a agência federal realizou buscas à residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida (sudeste), em 2022, onde apreendeu documentos classificados.

Trump prometeu "restaurar o Estado de Direito" e disse não compreender "o que aconteceu" a Wray, a quem acusou de ter invadido ilegalmente Mar-a-Lago e de instrumentalizar a justiça.