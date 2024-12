​Túmulo do antigo Presidente da Síria foi incendiado

O túmulo de Hafez al-Assad, antigo presidente da Síria e pai de Bashar Al-Assad, foi destruído por guerrilheiros rebeldes.



Vídeos divulgados nas redes sociais mostram parte do mausoléu de Hafez al-Assad a arder e homens armados a cantar.

O túmulo do presidente que liderou com mão de ferro a Síria, entre 1971 e 2000, fica situado na cidade de Qardaha, na região de Latika, na região nordeste do país.

Bashar Al-Assad sucedeu ao pai no poder e acabou por ser derrubado no último fim de semana por grupos rebeldes, após 13 anos de guerra civil.