SpaceX de Elon Musk vale 332 mil milhões de euros

A avaliação da empresa aeroespacial SpaceX, da qual Elon Musk é fundador e acionista maioritário, atingiu os 350.000 milhões de dólares (332.188 mil milhões de euros), tornando-a na startup privada mais valiosa do mundo.

De acordo com o Financial Times, a SpaceX e os seus investidores vão comprar ações ordinárias da empresa no valor de 1.025 milhões de dólares (1.186 milhões de euros) a um preço unitário de 185 dólares por ação, um aumento de 65% em relação à transação anterior, em setembro passado, quando os empregados venderam ações a 112 dólares cada.

Segundo a Bloomberg, a SpaceX comprará cerca de 500 milhões de dólares (475 milhões de euros) de ações na transação, devendo o resto do capital ser fornecido por investidores externos.

Em meados de novembro, a SpaceX tinha proposto fixar o preço de cada uma das suas ações em cerca de 125 dólares, o que teria avaliado a empresa em mais de 250 mil milhões de dólares (quase 240 mil milhões de euros), mas acabou por aumentar esse valor face à forte apetência dos investidores.

Por outro lado, a 'startup' de inteligência artificial de Musk, xAI, angariou 6.000 milhões de dólares (5.695 mil milhões de euros) no início deste mês, com uma avaliação de 50.000 milhões de dólares (47.455 milhões de euros), cerca do dobro da sua avaliação seis meses antes.

A cotação das ações da Tesla disparou 60% desde as eleições de 05 de novembro, o que deu ao fabricante de carros elétricos uma capitalização recorde de 1,26 mil milhões de dólares (1,19 mil milhões de euros).

Neste sentido, o Financial Times recorda que Elon Musk ajudou Donald Trump na sua 'corrida' à Casa Branca, que terminou no passado dia 05 de novembro com uma vitória eleitoral, contribuindo com mais de 250 milhões de dólares (237 milhões de euros) para a campanha, além de se ter tornado um confidente próximo do presidente eleito, que nomeou o magnata para codirigir um novo "departamento de eficiência governamental".

Esta proximidade com a nova administração provocou um "efeito Trump" na fortuna do homem mais rico do mundo, uma vez que os investidores se apressaram a apoiar os seus interesses comerciais.