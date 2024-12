Juíz no Texas bloqueia compra de site de desinformação de Alex Jones

Um juíz no Texas bloqueou a compra do site de desinformação Infowars por parte do jornal satírico "The Onion".

De acordo com a decisão, o leilão que determinou a venda do meio de comunicação criado por Alex Jones não terminou com a melhor oferta possível.

O leilão poderá ter de voltar a ocorrer, depois da decisão, com o "The Onion" já a comprometer-se a tentar voltar a obter a propriedade.

O jornal satírico The Onion comprou em leilão o site de desinformação e teorias da conspiração Infowars, de Alex Jones.

A publicação adquiriu o site que transmitia teorias da conspiração durante um leilão, uma medida apoiada pelas famílias das vítimas do tiroteio na escola Sandy Hook, a quem Alex Jones foi condenado a pagar quase mil milhões de dólares de indemnização.

Durante anos, Jones alegou que o tiroteio que provocou a morte de 20 crianças e seis funcionários da escola primária de Sandy Hook, em Newtown, no Connecticut, foi encenado por atores como parte de um plano do Governo para aumentar os controlos à posse de armas de fogo por cidadãos norte-americanos. Desde então, o animador de rádio e conspiracionista admitiu que o massacre teve mesmo lugar, mas tal não o livrou de ser condenado a pagar uma indemnização às famílias das vítimas - o que o levou a abrir bancarrota e a declarar a falência daquela página norte-americana, associada à extrema-direita.

"A dissolução dos bens de Alex Jones e a morte do Infowars é a justiça que há muito esperávamos e pela qual lutamos", disse, esta quinta-feira, Robbie Parker, pai de uma das crianças mortas no tiroteio de Sandy Hook, no Connecticut.