Governo russo anuncia libertação de duas localidades em Kursk tomadas pela Ucrânia

O exército russo libertou esta quarta-feira duas localidades a noroeste e a sul de Sudzha, a principal cidade tomada pelos ucranianos na região fronteiriça russa de Kursk, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia.

"As unidades do agrupamento militar Sever (Norte) libertaram as localidades de Dariino e Plukhovo", afirmou o comando russo, citado pela agência espanhola EFE.

O ministério disse que as tropas russas infligiram baixas a 12 brigadas do exército ucraniano nas proximidades de nove localidades de Kursk nas últimas 24 horas.

Metade do território recapturado pelos russos

As forças ucranianas invadiram a região de Kursk em agosto, deslocando parte da linha da frente para território russo.

O exército russo não foi ainda capaz de expulsar as tropas ucranianas de Kursk, embora nas últimas semanas tenha recapturado cerca de metade do território ocupado pela Ucrânia, segundo fontes ocidentais.