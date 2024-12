Gangue executa 180 pessoas no Haiti por suspeita de bruxaria

A Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH), uma organização não-governamental que promove a educação em direitos humanos, disse no domingo que pelo menos 110 pessoas - todas com mais de 60 anos - foram mortas em Cité Soleil durante o fim de semana.

O Governo vai "mobilizar todas as forças para rastrear e aniquilar" os responsáveis, incluindo o líder da gangue Wharf Jeremie, Monel "Mikano" Felix.

“Uma linha vermelha foi ultrapassada”, declarou o gabinete do primeiro-ministro do Haiti.

O massacre no pequeno país das Caraíbas foi ordenado pelo líder de um gangue, que acredita que o seu filho ficou doente devido a bruxaria.

Cerca de 180 pessoas, a maioria idosos, foram assassinadas durante o fim de semana na zona de Cité Soleil, no Haiti .

O encerramento do aeroporto da capital até 18 de n(...)

Mais tarde admitiu que o número pode ser maior e partilhou o relato de testemunhas que viram “corpos mutiliados a arder nas ruas”.

De acordo com a RNDDH, Monel "Mikano" Felix deu a ordem para o massacre após o seu filho ter ficado doente e de ter consultado um “mestre” de voodoo, que culpou os idosos de Cité Soleil de bruxaria.

O filho do líder do gangue Wharf Jeremie acabou por morrer no passado sábado.

Os Estados Unidos já reagiram. Estão “horrorizados” e condenam veementemente os relatos do massacre no Haiti, disse esta terça-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Em outubro, a gangue Gran Grif reivindicou o assassinato de pelo menos 115 pessoas em Pont-Sonde. Foi uma retaliação contra os moradores que ajudaram um grupo de autodefesa a impedir suas operações com barreiras nas estradas para extorquir dinheiro.