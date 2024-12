“Não conseguimos dormir a noite toda”. Comunidade cristã na Síria teme pelo futuro

Nos últimas dias viveu-se “o caos” em Damasco, diz à Renascença frei Firas Lutfi, guardião da comunidade franciscana na capital síria. “As pessoas estão com medo. não conseguimos dormir a noite toda”.

O pároco dos católicos latinos admite que a minoria cristã receia pelo futuro e que há muito medo face à incerteza que se vive no país.

“Os cristãos estão preocupados com o seu futuro. Precisam de ser confortados, não só com palavras mas com atos, que lhes garantam a sua segurança e das suas casas, e uma atmosfera de liberdade para todos, em especial para os jovens e para as raparigas”, declara frei Lutfi.