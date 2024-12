Líder rebelde e ex-primeiro-ministro coordenam "transição de poder" na Síria

O líder dos rebeldes sírios, Abu Mohammed al-Jolani, discutiu esta segunda-feira com o ex-primeiro-ministro Mohammed al-Jalali uma "coordenação da transição de poder", anunciou o movimento que derrubou o Presidente Bashar al-Assad.

Al-Jolani - que passou a usar o seu verdadeiro nome, Ahmad al-Chareh - conversou com al-Jalali "para coordenar uma transição de poder garantindo a prestação de serviços" à população síria, afirmaram os rebeldes, num comunicado acompanhado de um breve vídeo da conversa.

Também esteve presente no encontro o primeiro-ministro que lidera o "Governo de Salvação" do bastião rebelde, no noroeste da Síria.