Israel quer relações com as novas autoridades sírias, mas sem Irão

O primeiro-ministro israelita disse esta terça-feira pretender relações com as novas autoridades sírias, mas advertiu os insurgentes que, se permitirem que o Irão restabeleça presença no país, terão o mesmo destino do deposto Bashar al-Assad.

"Queremos ter relações com o novo regime da Síria. Mas, se este regime permitir que o Irão se restabeleça na Síria ou permitir a transferência de armas iranianas ou de qualquer outro tipo para o Hezbollah, ou nos atacar, responderemos com a força", disse Benjamin Netanyahu a partir de Telavive.

"O que aconteceu com o antigo regime também acontecerá com este", acrescentou na mensagem, gravada nas ruas de Telavive após comparecer pela primeira vez no tribunal no âmbito do julgamento de que é alvo sob acusações de corrupção.