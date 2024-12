Brasil realiza duas operações contra traficantes associados à máfia italiana

A Polícia Federal brasileira realizou esta terça-feira duas operações contra grupos criminosos do sul e do sudeste do país suspeitos de atuarem em parceria com máfias italianas para enviar drogas para a Europa e de outros crimes como branqueamento de capitais.

Uma das ações, chamada Operação Mafiusi, envolveu o grupo criminoso brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC) e a máfia italiana 'Ndrangheta'.

Segundo um comunicado da Polícia Federal, no Brasil foram detidas nove pessoas suspeitas de integrarem uma rede internacional de narcotráfico e branqueamento de dinheiro.

As autoridades italianas confirmaram, por sua vez, pelo menos cinco prisões por ordem do Ministério Público Antimáfia, no norte da Itália, de acordo com a Efe.

A Operação Mafiusi é resultado de uma colaboração entre autoridades brasileiras, italianas e espanholas e contou com o apoio da Eurojust, da Europol e da Interpol.

No Brasil, foram emitidos nove mandados de detenção e 31 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima.

Cocaína e branqueamento de capitais

Os investigadores informaram que descobriram uma rede complexa que enviava cocaína, principalmente, através do porto de Paranaguá, no estado do Paraná, região sul Brasil, para a Europa.

A autoridade policial brasileira destacou ainda que essa ação é um desdobramento de investigações contra um núcleo do PCC ligado aos mafiosos italianos que enviavam carregamentos de cocaína para a Europa através do porto de Paranaguá.

Além do tráfico de drogas, os suspeitos estariam envolvidos num complexo esquema de branqueamento de capitais, movimentando, entre os anos de 2018 e 2022, dois mil milhões de reais (314 milhões de euros na cotação atual) entre empresas e contas bancárias fantasmas, além de adquirirem bens e realizarem transações fraudulentas.

O porto de Paranaguá era o principal ponto de saída das drogas e o porto de Valência, em Espanha, o de chegada ao território europeu.