Turquia vai retirar tropas russas da Síria a pedido de Moscovo

As tropas russas que permanecem na Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad vão ser retiradas com a ajuda da Turquia, noticiou o canal de notícias turco NTV.

Citando as forças de segurança, a NTV disse que Moscovo pediu ajuda à Turquia para retirar as tropas que ainda se encontram na Síria, onde a Rússia tem uma base naval e uma base aérea.