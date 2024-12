Polícia da Austrália diz que incêndio em sinagoga foi ato terrorista

As forças de segurança da Austrália classificaram esta segunda-feira um ataque que causou um incêndio numa sinagoga na sexta-feira como um ato terrorista, numa decisão que aumenta os recursos disponíveis para a investigação.

O caso passou para as mãos de uma equipa dedicada ao contraterrorismo, formada pela Polícia do Estado de Vitória, a Polícia Federal Australiana e a Organização Australiana de Inteligência de Segurança, a principal agência de espionagem doméstica do país.