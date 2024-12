Martins da Cruz: “A situação da Síria é o final de uma longa guerra civil de 14 anos”

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e embaixador português na NATO, António Martins da Cruz, considera que a situação da Síria é o final de uma longa guerra civil de 14 anos e que levou à queda do regime.

As forças rebeldes na Síria anunciaram este domingo terem tomado o controlo da capital do país, Damasco, e o Presidente Bashar Al-Assad fugiu do país com a família para Moscovo. A Rússia concedeu asilo ao Presidente deposto.

“O que é que se vai passar agora, é muito cedo para dizer”, diz Martins da Cruz, sublinhando que quem perdeu “foi, seguramente, o Irão e, seguramente, a Rússia, que eram os países que apoiavam mais o regime do senhor Assad, de tal maneira que a própria Rússia o recebeu agora em asilo”.