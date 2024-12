Explosão em refinaria em Itália faz dois mortos e três desaparecidos

Uma explosão numa refinaria da empresa petrolífera ENI em Calenzano, perto de Florença, norte de Itália, provocou pelo menos dois mortos e 26 feridos, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais, que estão a avaliar os efeitos poluentes do incidente.

As mesmas fontes confirmaram ainda que três pessoas estão dadas como desaparecidas, avança, por sua vez, o jornal italianoLa Stampa.

"Explosão numa fábrica em Calenzano. Uma coluna de fumo é também visível nos municípios vizinhos, com o sistema regional de emergência sanitária, os bombeiros e as forças da ordem presentes no local", declarou o presidente da região da Toscânia, Eugenio Giani, na rede social X, acrescentando que "toda a Toscânia está de luto com esta tragédia".

Confirmando que a explosão provocou dois mortos, o presidente da câmara de Calenzano, Giuseppe Carovani, alertou, por seu turno, que o número de vítimas mortais poderá aumentar, dado haver três desaparecidos e alguns dos feridos, "especialmente dois", encontrarem-se em estado grave.

A forte explosão, que ocorreu num depósito de combustível cerca 10h15 locais (09h15 de Lisboa), e foi ouvida em muitas partes da província, provocou uma coluna alta de fumo negro visível nas cidades vizinhas.

Perante tal cenário, a Proteção Civil aconselhou as populações a "fecharem as janelas" e a não se aproximarem da área afetada, onde já se encontram técnicos da agência regional de proteção do ambiente para avaliar os possíveis efeitos dos poluentes do incidente, incluindo os eventuais efeitos nos cursos de água.

A ENI, empresa pública italiana, é um dos principais atores no setor do petróleo e do gás do país, sendo a sua fábrica em Calenzano responsável pela receção, armazenamento e distribuição de gasolina, gasóleo e petróleo que chegam ao local através de dois oleodutos ligados à refinaria na cidade costeira de Livorno.