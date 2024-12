Rebeldes sírios anunciam: "Damasco está livre de Assad"

Nas últimas 24 horas, intensificou-se a pressão sobre o regime do Presidente Bashar Al-Assad, na Síria. Na madrugada deste sábado, a aliança de forças militares que deu início a uma ofensiva relâmpago afirmou ter capturado a capital, Damasco, já depois de ter garantido que assumiu o controlo total da terceira maior cidade do país, Homs, após apenas um dia de combates.

Segundo as agências internacionais, milhares de moradores saíram às ruas gritando “Homs está livre” e "Abaixo Bashar al-Assad". Os rebeldes dispararam para o ar em sinal de comemoração e os jovens rasgaram cartazes do Presidente sírio, cujo controlo territorial ruiu numa rápida retirada dos militares, já depois de ter sido derrubado um dos maiores símbolos do regime Sírio, a estátua de Hafez Al-Assad, pai de Bashar Al-Assad.

A Agência Reuters adianta que a aliança de rebeldes liderada por islamistas, entrou na capital síria “sem que haja sinais de unidades do exército”.

A mesma Agência Reuters cita dois altos oficiais sírios que adiantam que o Presidente Bashar al-Assad “embarcou num avião” e deixou a capital “com destino desconhecido”.

Os insurgentes anunciam o que dizem ser a queda do regime de al-Assad, de acordo com as informações avançadas pela agência Reuters e pela estação de televisão Al Jazeera.



O primeiro-ministro, Mohammad Ghazi al-Jalali, afirmou que não planeia sair de sua casa e que pretende garantir que as instituições públicas continuem a funcionar.

“Peço a todos que pensem racionalmente e pensem sobre o país. Estendemos a nossa mão à oposição que estendeu a sua mão e que declarou que não prejudicará ninguém que pertença a este país”, disse o primeiro-ministro citado pelas agências internacionais

Mohammad Ghazi al-Jalali também pediu aos cidadãos que protejam a propriedade pública.

Ao mesmo tempo que o dia vai amanhecendo, na Síria, as imagens que chegam da capital mostram os rebeldes islâmicos em uniformes a disparar tiros para o ar em sinal de comemoração. Manifestantes saem às ruas de carro ou a pé gritando “Liberdade”, segundo testemunhas citadas pela Agência Reuters.

[Notícia atualizada às 05h47]