Quem é o líder dos rebeldes que derrubaram o regime da Síria?

Quando os rebeldes entraram em Aleppo, a maior cidade da Síria antes da guerra, no início da invasão a Damasco, um vídeo mostrou al-Jolani de uniforme militar e a dar ordens por telefone, lembrando os combatentes de proteger as pessoas e proibindo-os de entrar em casas.

"O futuro é nosso", disse numa declaração lida na TV estatal da Síria, pedindo aos seus combatentes que não magoem aqueles que largam as armas.

Al-Jolani teve destaque na tomada de poder, enviando mensagens destinadas a tranquilizar as minorias sírias que há muito temem os jihadistas.

A transformação ficou demonstrada desde que os rebeldes liderados pela Organização de Libertação do Levante (OLL ou Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe), anteriormente conhecida como Frente Al-Nusra, atravessaram o país e declararam que haviam derrubado Assad no domingo, após tomarem a capital, Damasco.

Hoje, al-Jolani é o mais conhecido dos insurgentes da Síria, tendo gradualmente ganhado destaque desde que cortou laços com a Al Qaeda em 2016 – deu então um novo nome ao seu grupo e emergiu como o governante de fato do noroeste da Síria, controlado pelos rebeldes.

Como comandante do ramo da Al Qaeda na guerra civil da Síria, Abu Mohammad al-Jolani era até agora uma figura obscura que se mantinha longe dos olhos do público, mesmo quando o grupo que lidera se tornou o mais poderoso na luta contra o presidente Bashar al-Assad.

O ditador sírio abandonou o país, com paradeiro de(...)

O líder dos rebeldes visitou a cidadela de Aleppo acompanhado por um combatente que agitava uma bandeira da revolução síria (com três estrelas em vez de duas, e o terço superior verde em vez de vermelho), antes rejeitada pela Al-Nusra como um símbolo de apostasia, mas recentemente adotada por al-Jolani como aceno à oposição mais tradicional da Síria.

"Jolani tem sido mais inteligente que Assad. Reequipou-se, remodelou-se, fez novos aliados e lançou uma ofensiva de charme" para as minorias, avalia Joshua Landis, especialista em assuntos da Síria e chefe do Centro de Estudos do Médio Oriente Médio na Universidade de Oklahoma.

Uma suavização para se tornar mais aceitável

Aron Lund, membro do think-tank Century International, considera que al-Jolani e a OLL claramente mudaram, embora ainda permaneçam "bastante linha-dura".

"É propaganda, mas o facto de fazerem esse esforço mostra que já não são tão rígidos como antes. A velha Al Qaeda, ou o Estado Islâmico, nunca teriam feito isso", apontou o especialista.

Al-Jolani e a Frente Al Nusra emergiram como as mais poderosas entre as inúmeras fações rebeldes que surgiram nos primeiros dias da insurgência contra Assad, em 2011.

Antes de fundar a Frente Al Nusra, Jolani lutou pela Al Qaeda no Iraque, passando cinco anos numa prisão dos EUA. O atual lider regressou à Síria quando a revolta começou, enviado pelo líder do grupo Estado Islâmico no Iraque na época - Abu Omar al-Baghdadi - para aumentar a presença da Al Qaeda.