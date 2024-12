O Presidente deposto sírio Bashar al-Assad e a sua família estão em Moscovo, segundo agências de notícias russas, citadas pela AFP.

Depois da tomada de Damasco pelas forças da oposição, fonte do Kremlin confirmou a presença do ex-líder sírio, que esteve no poder durante 24 anos.

"Assad e os membros da sua família chegaram a Moscovo. A Rússia, por razões humanitárias decidiu conceder-lhes asilo", referiu a mesma fonte, segundo a TASS e a Ria Novosti.