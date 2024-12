Amnistia quer justiça para autores de violações de direitos humanos na Síria

A Amnistia Internacional (AI) defendeu este domingo que os autores de violações dos direitos humanos sob o regime sírio deposto do Presidente Bashar al-Assad devem ser levados à justiça.

"Os alegados autores de crimes ao abrigo do direito internacional e outras violações graves dos direitos humanos devem ser investigados e, quando apropriado, processados pelos seus crimes em julgamentos justos", disse a secretária-geral da AI, Agnès Callamard, num comunicado.

"A Amnistia Internacional apela às forças da oposição para que coloquem um fim à a violência do passado", afirmou Callamard, apelando a "todas as partes em conflito para que respeitem plenamente as leis da guerra".

"Isto inclui a obrigação de não atacar ninguém que demonstre claramente a sua vontade de se render, incluindo as forças governamentais, e de tratar qualquer prisioneiro com humanidade", acrescenta o comunicado da ONG com sede em Londres.

"Depois de cinco décadas de brutalidade e repressão, o povo da Síria poderá finalmente ter a oportunidade de viver sem medo e com respeito pelos direitos", acrescentou Callamard, lembrando que o Governo de Bashar al-Assad, tal como o do seu pai Hafez al-Assad, foi marcado por "um catálogo assustador de violações dos direitos humanos".