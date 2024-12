43 mil soldados ucranianos mortos no conflito com Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este domingo que 43 mil soldados ucranianos foram mortos e 370 mil ficaram feridos desde o início do conflito com a Rússia, há quase três anos.

"Desde o início da guerra, a Ucrânia perdeu 43 mil soldados que foram mortos no campo de batalha", escreveu hoje Volodymyr Zelensky nas redes sociais, citado pela agência AFP, acrescentando que houve 370 mil feridos, dos quais metade regressou ao combate.

No anterior balanço, em fevereiro, o Presidente ucraniano estimou que o número de soldados ucranianos mortos rondava os 31 mil.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, morreram também mais de 66 mil soldados russos, segundo a BBC e o 'site' Meadiazone' que em agosto divulgaram ter na sua posse os nomes de 66.471 soldados russos mortos na guerra.

Esta investigação conjunta teve em conta comunicados de imprensa oficiais, notícias e publicações nas redes sociais, bem como as sepulturas identificadas em cemitérios.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tem escusado avançar dados sobre a morte de soldados russos, afirmando apenas que as perdas "são inferiores" às da Ucrânia.

A guerra entre os dois países já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, estando as negociações entre as duas partes bloqueadas desde a primavera de 2022 sem acordo quanto à exigência da Rússia de anexar parte do território da Ucrânia.