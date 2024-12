Trump, Zelensky e Macron juntos antes da reabertura de Notre-Dame

Volodymyr Zelensky e Donald Trump reuniram-se no Palácio do Eliseu para um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. A reabertura da Catedral de Notre-Dame foi o pretexto para a presença de 50 chefes de Estado e de Governo em Paris, 5 anos e meio depois do incêndio.

"O mundo está um pouco louco agora" disse Trump à entrada da reunião, que antecede a cerimónia de abertura agendada para as 18h00.

Esta é a primeira viagem de Trump ao estrangeiro desde que venceu as eleições presidenciais há um mês e pode ser uma oportunidade para Macron desempenhar o papel de mediador entre a Europa e a política norte-americana, um papel que o líder francês apreciou no passado.