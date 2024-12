Tempestade coloca Reino Unido sob aviso vermelho. Milhares sem eletricidade

Irlanda do Norte, Inglaterra e Pais de Gales estão, na manhã deste sábado, sob aviso vermelho devido á passagem da tempestade Darragh. Milhares de pessoas nestes três países do Reino Unido estão sem eletricidade.

De acordo com o jornal "The Guardian", mais de 86 mil casas na Inglaterra, Escócia e País de Gales estão sem eletricidade, e 385 mil clientes viram a eletricidade regressar durante a noite. A entidade responsável pela rede de energia na Irlanda do Norte afirma não ser capaz de prever o reestabelecimento do serviço.

A tempestade levou o governo de Keir Starmer a emitir um aviso para ficar em casa a cerca de três milhões de pessoas, nomeadamente nas áreas abrangidas pelo aviso vermelho.

Há ainda centenas de vos cancelados em vários aeroportos como o de Heathrow, Cork, Bristol e Cardiff.

Voos de Portugal para o Reino Unido também estão a afetados. A TAP cancelou um voo para Heathrow, que deveria sair de Lisboa ás 8h30. Também foi cancelada uma ligação da British Airways, que deveria sair do aeroporto Humberto Delgado às 11h. Também o aeroporto do Porto tem ligações canceladas com o Reino Unido - um voo da Easyjet que deveria seguir para Bristol foi cancelado.

Além de eventos de Natal cancelados, a tempestade está a cancelar vários jogos de futebol, incluindo o dérbi entre Everton e Liverpool (agendado para as 12h30), e ainda jogos do segundo, terceiro e quarto escalão das ligas britânicas.

[notícia atualizada às 10h20]