Polícia georgiana detém 50 manifestantes pró-UE

A polícia georgiana deteve 50 manifestantes durante o protesto pró-europeu que começou na sexta-feira e durou até a manhã deste sábado, informou o Ministério do Interior da Geórgia.

Ao contrário das duas noites anteriores, o último dia de protestos contra a decisão do Governo do partido Sonho Georgiano, considerado pró-Rússia, de congelar as negociações de adesão à União Europeia até 2028 voltou a adquirir "um caráter violento", indicou o ministério.

"Atiraram dispositivos pirotécnicos, pedras e vários objetos pesados contra a polícia. Um polícia ficou ferido como resultado dos acontecimentos", refere no comunicado.

A polícia e as unidades de choque usaram canhões de água e gás lacrimogéneo contra os manifestantes, tendo sido presos 48 manifestantes por desacato e vandalismo e outros dois por organizarem, dirigirem e participarem nas ações de protesto.

Destes dois, um é estrangeiro, observou o ministério do Interior, sem especificar a nacionalidade.

Desde o início dos protestos, 28 pessoas foram detidas acusadas de organizar, dirigir e participar em ações violentas, crime pelo qual podem ser condenadas a nove anos de prisão, acrescentaram as autoridades.

A líder da oposição do partido Pela Geórgia, Teona Akubardia, disse à imprensa que "só novas eleições parlamentares devolverão o país ao espaço constitucional".

Nas eleições parlamentares de outubro, a oposição apresentou quatro blocos para destituir o partido governante Georgian Dream, um objetivo não alcançado.

Depois de conhecidos os resultados das eleições, a oposição recusou-se a reconhecer a derrota e acusou o Georgian Dream de manipular resultados com a ajuda da Rússia, apelando a protestos.