EUA preparam novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 988 milhões de dólares

Os Estados Unidos da América estão a preparar um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia no valor de 988 milhões de dólares, cerca de 900 milhões de euros.

Segundo a Reuters, que avança a notícia, o novo pacote inclui armamento e novos equipamentos, como drones e mísseis, considerados essenciais para reforçar a Defesa.

Ainda segundo a agência de notícias, o novo pacote reduz para 2,2 mil milhões o dinheiro disponível para apoiar Kiev até à tomada de posse do novo Presidente dos EUA, Donald Trump, e deverá ser estabelecido diretamente com a indústria, em vez de retirar as armas das reservas americanas.

Recorde-se que o Presidente eleito dos EUA já deu sinais de que pode reduzir ou acabar com a ajuda militar à Ucrânia, além de ter sugerido negociar um plano que daria concessões à Rússia.