Destituição do Presidente da Coreia do Sul cai no parlamento

A tentativa de destituição do Presidente da Coreia do Sul caiu por terra. Quase todos os deputados do partido de Yoon Suk Yeol abandonaram o parlamento este sábado, o que impossibilitou a moção de chegar aos 200 votos necessários para aprovação.

O presidente do parlamento sul-coreano, membro do partido da oposição, declarou este sábado que "a votação não pode acontecer" por falta de quórum. O partido da oposição precisava que oito deputados do PPP (Partido do Poder Popular) votação a favor da moção para conseguir a aprovação, mas o boicote significou que nem sequer 200 deputados estavam presentes no hemiciclo. O partido da oposição ocupa 192 lugares na Assembleia Nacional.

Na quarta-feira, 18 membros do PPP juntaram-se à votação que cancelou por unanimidade a lei marcial, menos de três horas depois de Yoon ter declarado a medida na televisão, chamando ao parlamento controlado pela oposição um "antro de criminosos".