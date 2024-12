UE aumenta compra de combustível russo através da Índia, alerta relatório

A União Europeia terá aumentado as importações de combustível feito a partir do crude de Moscovo, avança o Politico. Isto deve-se ao aumento das compras de combustível a partir da Índia em 2024.

De acordo com o relatório citado pelo Politico, entre janeiro e agosto, a UE comprou combustível no valor de quase mais 20% em relação ao ano anterior a três grandes refinarias na Índia - RIL Jamnagar, Vadinar e New Mangalore - que usam crude russo, apesar dos esforços da UE para proibir as importações diretas da maior parte do petróleo russo.