Polícia evita ataque terrorista no mercado de Natal da Baviera

As autoridades alemãs evitaram um possível ataque terrorista num mercado de Natal na Baviera após uma denúncia de uma agência de inteligência estrangeira.

De acordo com o jornal Politico, que cita o jornal alemão Welt, o suspeito iraquiano, de 37 anos, foi detido na noite de quarta-feira em instalações para requerentes de asilo em Augsburg.

Um porta-voz da polícia da Baviera confirmou a prisão esta manhã.

Segundo a publicação, o suspeito terá espalhado publicações nas redes sociais glorificando o Estado Islâmico (EI) e fotografado o mercado de Natal em Augsburg. Terá dito que tencionava conduzir um carro pelo mercado.

As autoridades alemãs foram alertadas sobre as atividades online do suspeito por uma agência de inteligência estrangeira.

O detido aguarda, agora, a deportação.

Recorde-se que em 2016, um mercado de Natal em Berlim foi palco de um ataque terrorista que matou 13 pessoas.

Em 2018, o alvo foi o mercado de Natal de Estrasburgo, tendo o ataque provocado a morte de cinco pessoas.