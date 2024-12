Disneyland celebra reabertura da Catedral de Notre-Dame com espetáculo especial

A Disneyland Paris lançou um novo espetáculo temporário de fogo de artifício: "Disney Notre-Dame de Paris".

O espetáculo especial pretende assinalar a reabertura da catedral, a 7 de dezembro, e vai realizar-se até dia 14 de dezembro.

O fogo de artíficio será visível no Castelo da Bela Adormecida e conta também com fontes, projeções, drones e músicas do filme de "Corcunda de Notre-Dame".