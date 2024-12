Coreia do Sul. Líder do partido no poder pede suspensão do presidente

O líder do partido no poder na Coreia do Sul pediu esta sexta-feira a suspensão imediata do Presidente, alegando que Yoon Suk-yeol ordenou a detenção de vários dirigentes políticos, durante a lei marcial brevemente imposta na terça-feira.

"Tendo em conta as recentes informações, penso que é necessário suspender imediatamente o Presidente Yoon Suk-yeol das funções para proteger a República da Coreia [nome oficial do país] e o povo", declarou Han Dong-hoon, numa reunião de emergência do Partido do Poder Popular (PPP, conservador), na Assembleia Nacional (parlamento).