Canadá ilegaliza centenas de modelos de armas de fogo

O governo do Canada tornou quinta-feira ilegal 324 espécies de armas de fogo, das quais o ministro da Segurança Pública disse que devem estar no campo de batalha e não nas mãos de caçadores ou atiradores desportivos.

O Executivo canadiano também revelou que está a trabalhar com o governo da Ucrânia para ver como é que as armas podem ser doadas para apoiar a resistência à invasão russa do país.