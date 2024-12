Réplicas de espadas do filme "Harry Potter" apreendidas no Japão por violarem lei

As réplicas em tamanho real de uma espada de Godric Gryffindor, que aparece no filme foram recolhidas no Japão por violarem a lei sobre armas do país. , que aparece no filme Harry Potter, do país.

As espadas, feitas de aço inoxidável e com cerca de 86 cm, eram "souvenirs" e estavam à venda no estúdio da Warner Bros de Tóquio, "The Making of Harry Potter", por cerca de 30 mil ienes (cerca de 190 euros).

De acordo com o Guardian, as réplicas estiveram à venda entre maio de 2023 e o final de abril deste ano e só em novembro é que as autoridades locais informaram a empresa de que aquelas peças eram suficientemente afiadas e, por isso, podiam ser classificadas como uma espada verdadeira.

Agora, a Warner Bros publicou um aviso no seu site sobre a recolha da espada, alegando “um problema de distribuição no Japão” e solicitando às pessoas que a adquiriram este "souvenir" que entrem em contacto para proceder à devolução da mesma e para receberem o respetivo reembolso.

"Se comprou este produto, entre em contato connosco (...). Informá-lo-emos sobre a ação necessária, incluindo logística e reembolso".

Recorde-se que, no Japão, desde 1958 que o porte de facas com mais de seis centímetros é proibido e os infratores podem ser condenados a até dois anos de prisão.