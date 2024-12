Freira italiana detida por suspeita de ligações a rede da Máfia

As autoridades italianas detiveram 25 pessoas no país por suspeita de integrarem um grupo criminoso com ligações à mais poderosa rede mafiosa do país, a 'Ndrangheta. Entre os detidos estava uma freira, que terá sido o elo de ligação entre o grupo e os seus associados na prisão.

Segundo a imprensa italiana, a freira era voluntária na prisão de San Vittore, em Milão, desde 2010, e também trabalhou nas prisões de Pavia e Roma e usaria o seu “papel espiritual” para ter “livre acesso às instalações prisionais”, o que lhe assegurava a ligação com os reclusos.

A mulher, que também é conhecida pelo seu trabalho em vários bairros de Milão, foi distinguida com o ‘Panetone de Ouro’, um prémio cívico anual.



Os suspeitos são acusados de crimes de extorsão, tráfico de armas e de droga, recetação de bens roubados, crimes fiscais e branqueamento de capitais.

De acordo com a unidade anti máfia da procuradoria de Brescia, entre os detidos estavam ainda um antigo vereador do Irmãos de Itália, o partido liderado pela primeira-ministra, Giorgia Meloni, e um antigo político da Liga, um parceiro da coligação no poder.

O político da Liga foi acusado de compra de votos, enquanto o vereador do partido Irmãos de Itália terá ficado à disposição do gangue “durante a execução dos crimes”.



As autoridades deram ainda conta de uma apreensão de mais de 1,8 milhões de euros em receitas ilícitas durante as rusgas efetuadas nas regiões da Lombardia, Veneto e Calábria.

Este gangue estaria também ligado à emissão de faturas no valor de 12 milhões de euros referentes a transações inexistentes.