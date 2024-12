Europa discute fundo conjunto de 500 mil milhões de euros para Defesa

Os países da União Europeia (UE) estão a discutir um fundo conjunto de 500 mil milhões de euros para projetos de defesa e aquisição de armamento.

De acordo com o "Financial Times", o que está em discussão é a criação de um fundo de financiamento para a defesa que emitiria obrigações apoiadas por garantias nacionais dos países UE. E, apesar de o objetivo exato do empréstimo ainda não ter sido acordado, o jornal refere que este teria de ser superior a 500 mil milhões de euros e que este modelo de financiamento estaria também aberto a países não pertencentes à UE - como o Reino Unido e a Noruega.

Esta ação pode ser vista como uma antecipação do regresso de Donald Trump à Casa Branca, que ameaça retirar as garantias de segurança dos EUA aos aliados da NATO que gastam pouco, obrigando à exploração de opções mais radicais para o financiamento da defesa, incluindo a contração de empréstimos conjuntos.

Além disso, este aumento das despesas com a defesa permitiria manter o apoio à Ucrânia.