Balas disparadas contra executivo da UnitedHealthcare tinham palavras gravadas

Thompson, 50 anos, foi morto a tiro no exterior do hotel Hilton Midtown em Manhattan, Nova Iorque, num ataque que a polícia descreveu como premeditado.

As palavras podem ser uma referência a estratégias que as companhias de seguros utilizam para tentar evitar o pagamento de indemnizações, de acordo com a agência norte-americana AP.

As balas usadas para matar o diretor-executivo da seguradora norte-americana UnitedHealthCare, Brian Thompson, na quarta-feira, tinham gravadas as palavras "negar", "depor" e "defender" nos invólucros, noticiou esta quinta-feira a imprensa norte-americana, citando fontes policiais.

Os agentes encontraram Thompson no chão, no exterior do hotel, com ferimentos de bala nas costas e na perna direita, disse a polícia.

As autoridades disseram que o atirador parecia ser um homem que usava uma máscara facial preta, ténis pretos e brancos e uma mochila cinzenta "muito característica".

Chegou ao exterior do hotel antes de Thompson, esperou perto do edifício e ignorou outras pessoas antes de se aproximar da vítima pelas costas.

Depois de o agressor ter começado a disparar, a arma avariou, mas ele conseguiu resolver rapidamente o problema e continuou com os disparos, disse a polícia.

O atirador fugiu para um beco perto do hotel e depois usou uma bicicleta elétrica para se dirigir para o Central Park.

Thompson era pai de dois estudantes do ensino secundário.

A mulher, Paulette Thompson, disse à televisão NBC News que o marido afirmou que algumas pessoas o estavam a ameaçar, sugerindo tratar-se de questões relacionadas com coberturas de seguros.

O chefe de polícia de Maple Grove, Eric Werner, disse que o departamento não recebeu qualquer denúncia de ameaças contra o executivo.