Milhares de pessoas manifestam-se em Seul pela destituição do presidente

Milhares de pessoas estão a manifestar-se no centro de Seul exigindo a destituição do Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, cuja tentativa de impor a lei marcial na noite de terça-feira mergulhou o país no caos político.

Segurando cartazes com frases como "Yoon Suk-yeol deve se demitir", os manifestantes marcharam pela avenida principal da capital coreana em direção ao parlamento para se encontrarem com outro protesto organizado pelos partidos da oposição, disseram os jornalistas da agência de notícias AFP.

Ao longo do dia, as ruas da capital Seul foram atravessadas por pequenos grupos de manifestantes e polícias, enquanto os sindicatos convocavam uma greve geral e a oposição exigia a demissão do presidente, acusando-o de rebelião.

Na praça central da cidade, os manifestantes distribuem velas e bebidas quentes enquanto se preparam para uma noite de manifestações. Dizem estar prontos para permanecer mobilizados até a saída do Presidente.