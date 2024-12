"Gás lacrimogéneo" e "represálias". Milhares de viaturas voltam a bloquear Maputo

Os protestos desta quarta-feira em Moçambique estão a levar a polícia a dispersar manifestantes com balas de borracha e gás lacrimogéneo.

Contactado pela Renascença, o porta-voz da Plataforma Eleitoral Decide confirma que milhares de pessoas responderam a mais uma convocatória de Venâncio Mondlane para mais uma etapa de protestos contra o resultado eleitoral de 9 de outubro que deu a vitória à Frelimo.

Em Maputo “grande parte da Avenida do Trabalho, uma das mais largas avenidas da capital, está completamente parada. As pessoas parquearam lá as suas viaturas e não há circulação de carros”, conta Wilker Dias.

Na resposta, “há disparos e gás lacrimogéneo”, contrastando com uma atuação “mais contida” das autoridades noutros pontos da cidade, onde “tem havido uma espécie de negociação para que as pessoas afastem ou eliminem as barricadas”.

Já nas províncias de Tete e de Nampula, as barricadas estão a ser fortemente reprimidas pelas forças policiais “e há mesmo casos de uso de gás lacrimogéneo dentro de residências, nomeadamente em Tete”, acrescenta o responsável da Plataforma Decide.

Hospitais com acesso bloqueado e represálias

O reverso da contestação em Moçambique está nos constrangimentos à vida normal. “Quem quer chegar aos seus trabalhos tem de deixar o carro muito longe e isso é muito complicado, principalmente para quem vai dos bairros que ficam longe do centro de Maputo”, relata à Renascença Lídia Finiosse, uma residente na capital.