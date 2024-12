Estudo de Yale acusa Putin de usar avião presidencial para deportar crianças ucranianas

O avião presidencial de Vladimir Putin terá ajudado a levar crianças da Ucrânia para a Rússia, denuncia um estudo do Laboratório de Estudos Humanitários da Universidade de Yale.

O documento sugere a existência de um programa de deportação de crianças ucranianas para o outro lado da fronteira da guerra, programa esse que, de acordo com os investigadores, contará com financiamento através de fundos do Kremlin.

De acordo com o diretor-executivo do Laboratório de Estudos Humanitários de Yale, “havia dois grupos de aviões: um dirigido pela Força de Defesa Aeroespacial russa e outro que reportava diretamente ao gabinete do Presidente Putin, no Kremlin”.

Sendo ainda mais concreto, Nathaniel Raymond acusa o próprio Vladimir Putin de “colocar seus os militares e a sua ala de transporte para transportar estas crianças da Ucrânia para a Rússia. E podemos ver isso em imagens de satélite”

Pelo menos 314 crianças ucranianas terão sido sujeitas a processos de adoção forçada na Rússia. Terão sido retiradas das suas casas e viram-lhes atribuídas novas identidades para que pudessem tornar-se elegíveis para programas de adoção do outro lado da fronteira da guerra.