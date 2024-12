Desmantelado grupo de neonazis que queria atacar primeira-ministra Giorgia Meloni

Um grupo de 12 neonazis italianos foi detido esta quarta-feira, acusado de preparar "atentados graves", incluindo contra a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, e um economista do Fórum Económico Mundial.

O grupo desmantelado, que foi por uma investigação da Digos (serviços especiais de segurança) e da Procuradoria de Bolonha, enfrenta acusações de propaganda, incitamento à discriminação racional, étnica e religiosa ou preparação de ações violentas, como a eliminação dos alegados traidores do movimento.

Para desmantelar o grupo "Divisão Werwolf", depois renomeado "Divisão Nova Aurora", a polícia também fez buscas nas casas de 13 pessoas, de acordo com o mandado emitido por um juiz de Bolonha após um pedido dos procuradores daquela cidade.

De acordo com o juiz de instrução preliminar, "o grupo, seguindo ideais supremacistas e neonazis, visava a subversão do atual sistema (de governo) para o estabelecimento de um Estado ético e autoritário centrado na 'raça ariana' também com o plano de ações violentas contra altos funcionários das instituições".

O juiz referiu a existência de 25 suspeitos, com idades entre os 19 e os 76 anos.

A polícia efetuou buscas em locais desde a Lombardia, no norte de Itália, passando por Roma, até à Sicília, no sul.