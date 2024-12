CEO de seguradora assassinado à porta de hotel em Nova Iorque

O presidente executivo da seguradora UnitedHealth, Brian Thompson, foi esta quarta-feira assassinado à porta do hotel Hilton Midtown em Nova Iorque, onde a empresa estava a organizar um evento com investidores.

À Bloomberg, uma fonte revela que o ataque terá sido premeditado: o suspeito estaria à espera de Thompson no local e terá disparado a cerca de cinco metros de distância, fugindo do local do crime a pé.

A polícia norte-americana confirmou que um homem foi baleado na rua, tendo sido transportado em situação crítica antes de ter sido declarado morto.