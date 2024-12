Ucrânia na NATO? Adesão "nunca foi excluída por Portugal"

Esta terça-feira, em Bruxelas, vai começar uma reunião de dois dias dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Portugal estará representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O governante diz à Renascença que o tema da eventual adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica não irá passar à margem do encontro, mas não perspetiva qualquer decisão em concreto sobre esta matéria, apesar dos repetidos apelos por parte do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Julgo que o tema passará sempre por um grande debate entre os Estados-Membros e, portanto, com certeza que isso não deixará de ser tido em conta nesta reunião, o que não significa que a solução final seja no sentido de conseguir uma adesão imediata. Uma adesão mais tarde, com garantias de segurança num outro cenário, é uma coisa que nunca foi excluída por Portugal”, afirma.

Paulo Rangel não antevê as condições necessárias para esse passo, nesta ocasião.

“Sinceramente, nesta fase exata do momento em que estamos, eu penso que esta proposta merece discussão, mas não creio que daqui resulte algo de concreto em termos de aceder no tempo presente ao pedido que foi feito pelo Presidente da Ucrânia”, concretiza.

Durante este encontro que decorre em Bruxelas, o ministro português dos Negócios Estrangeiros irá ter ocasião de reunir-se com o seu homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, e adianta que vai querer transmitir-lhe o total apoio de Portugal à soberania territorial da Ucrânia.

“Uma nota primeira é o total apoio à Ucrânia, à defesa da sua integridade territorial e à ideia de que não pode haver uma conquista unilateral de território pela força. Um segundo ponto que acho muito importante é colhermos alguma informação e saber qual a visão do Governo da Ucrânia, da situação no terreno, e de como é que se perspetiva o futuro, para depois nos posicionarmos nos debates desta reunião ministerial da NATO”, aponta.

O ambiente desta reunião da Aliança Atlântica, não deixará de ficar também marcado pela próxima transição de poder na Casa Branca.

Por outro lado, os conflitos no Médio Oriente e em particular, o conflito na Faixa de Gaza, também vão estar em discussão.

O Rei da Jordânia, Abdullah II participa neste encontro. O país é visto como um importante ator na região no sentido de poder contribuir para caminhos de paz.

“É a presença de uma força moderada dentro da região, que tem tido um historial de contenção e de tentativa de estabelecer pontes entre todas as forças que estão no terreno e que obviamente contam para aquele tabuleiro do conflito no Médio Oriente. É uma voz sensata que está preocupada com possibilidade de se parar o conflito e de se poder atender às necessidades humanitárias das pessoas que estão em sofrimento”, refere.

Paulo Rangel destaca como elementos importantes o facto de esta ser a primeira reunião da NATO presidida por Mark Rutte e na qual irá também marcar presença, pela primeira vez, Kaja Kallas, a Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.