Presidente da Coreia do Sul declara lei marcial

O Presidente da Coreia d Sul, Yoon Suk Yeol, declarou lei marcial, num anuncio através de um discurso televisivo.

Yoon justificou que a decisão foi tomada para eliminar as forças pró-Coreia do Norte do país e para proteger a "ordem constitucional", acusando a oposição de controlar o parlamento e simpatizar com a Coreia do Norte.

“Para proteger a Coreia do Sul liberal das ameaças das forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar os elementos anti-estatais, declaro a lei marcial de emergência”, declarou Yoon no discurso transmitido em direto pela televisão.



O Presidente sul coreano disse que não tinha outra escolha senão recorrer à lei marcial.

“Esta é uma medida inevitável para assegurar a liberdade e a segurança do povo e garantir a sustentabilidade da nação contra a agitação provocada por estes elementos subversivos e anti-estatais”, acrescentou.

O decreto assinado pelo general do Exército Park An-su refere que "estão proibidas todas as atividades políticas, incluindo as atividades da Assembleia Nacional, dos conselhos locais, dos partidos políticos, das associações políticas, dos comícios e das manifestações", bem como "greves, paralisações do trabalho e manifestações que incitem o caos".



A lei marcial é uma medida temporária adotada pelas autoridades militares em situações de emergência, quando as autoridades civis são consideradas incapazes de funcionar, e pode ter impactos legais, como a suspensão dos direitos civis normais e a extensão da lei militar.

Segundo a agência noticiosa Yonhap, o líder do Partido Democrático da oposição sul-coreana declarou que a declaração da lei marcial é inconstitucional.

O partido conservador Poder Popular de Yoon regista um impasse com o Partido Democrático sobre o projeto de lei orçamental para 2025.

Yoon tem também rejeitado os apelos a investigações independentes sobre os escândalos que envolvem a sua mulher e altos funcionários, o que tem levado a fortes críticas dos seus rivais políticos.

[Em atualização]