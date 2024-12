Nove mortos em ataques israelitas em retaliação a disparos do Hezbollah

Nove pessoas morreram na segunda-feira em ataques israelitas contra aldeias no sul do Líbano, em retaliação a disparos reivindicados pela primeira vez pelo Hezbollah desde que o cessar-fogo entrou em vigor.

O Ministério da Saúde libanês indicou que os ataques mataram cinco pessoas na aldeia de Harris e quatro na aldeia de Tallousa, no sul do país.

Antes, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descreveu como uma "violação grave" os disparos do movimento libanês pró-iraniano contra uma área disputada nas fronteiras do Líbano e a parte dos Montes Golã sírios ocupados e anexados por Israel, prometendo "reagir com vigor".

Na segunda-feira à noite, o exército israelita anunciou que tinha atingido dezenas de alvos do Hezbollah em todo o Líbano, incluindo "plataformas de lançamento terroristas e infraestruturas".

Os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, realçaram que a trégua, em vigor desde 27 de novembro, se mantinha e que estavam a examinar as acusações de ambas as partes.

Antes, o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, aliado do Hezbollah e que negociou a trégua, tinha afirmado que Israel tinha violado "pelo menos 54 vezes" o cessar-fogo que entrou em vigor a 27 de novembro.

Berri apelou ao comité responsável pela supervisão da trégua, que inclui os Estados Unidos e a França, "agir urgentemente e forçar Israel a parar com as suas violações e retirar-se" do território libanês.

O chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, insistiu na segunda-feira com o seu homólogo israelita, Gideon Saar, na "necessidade de todas as partes respeitarem o cessar-fogo", indicou o seu ministério.

O ministro israelita rejeitou qualquer acusação de violação do cessar-fogo.

"Pelo contrário, Israel está a aplicá-la" em resposta "às violações do Hezbollah que exigem uma ação imediata", insistiu.

O Hezbollah disse então que tinha disparado contra uma posição militar israelita, nas "colinas ocupadas de Kfar Chouba", uma zona vizinha das Fazendas Shebaa e atualmente sob o controlo do exército israelita.

Esta é uma "primeira resposta defensiva" às violações do cessar-fogo por parte de Israel, frisou o grupo xiita.

O exército israelita reportou "dois projéteis" que não causaram feridos.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, prometeu uma "resposta forte" ao fogo do Hezbollah, que, segundo ele, tinha como alvo "uma base militar em Har Dov", o nome hebraico da zona conhecida como Fazendas Shebaa.

Vários ataques israelitas atingiram o Líbano desde que o cessar-fogo entrou em vigor, sem que o Hezbollah tivesse anunciado qualquer resposta até então.