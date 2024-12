Coreia do Sul. Deputados vetam lei marcial

O Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, anunciou esta terça-feira a implementação da lei marcial, num discurso televisivo inesperado, no qual acusou a oposição de controlar o parlamento e de simpatizar com a Coreia do Norte.

Yoon justificou que a decisão foi tomada para eliminar as forças pró-Coreia do Norte do país e para proteger a "ordem constitucional livre", contudo, a Assembleia Nacional reuniu e votou uma resolução que exige o levantamento da lei marcial. Esta resolução foi aprovada pelos 190 deputados da Assembleia.

O que aconteceu nas últimas horas?

O Presidente sul coreano considerou que não tinha outra escolha senão recorrer à lei marcial para salvaguardar a ordem constitucional e prometeu erradicar as “forças anti-estatais pró-norte-coreanas que estão a pilhar a liberdade e a felicidade do nosso povo”, acusando a oposição de controlar o parlamento.

“Para proteger a Coreia do Sul das ameaças das forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar os elementos anti-estatais, declaro a lei marcial de emergência”, disse Yoon no discurso transmitido em direto pela televisão.

“Esta é uma medida inevitável para assegurar a liberdade e a segurança do povo e garantir a sustentabilidade da nação contra a agitação provocada por estes elementos subversivos e anti-estatais”, acrescentou, focando-se nos opositores políticos internos.