Quer o carro de Niki Lauda? Coleção de Ecclestone, o antigo patrão da F1, está à venda

A Tom Hartley Jnr Ltd . refere que esta coleção "não é apenas a mais valiosa coleção de carros de Grande Prémio e de Fórmula 1 do mundo, é considerada a mais importante coleção de carros de corrida".

Ecclestone foi dono da Brabham, entre 1971 a 1988, e responsável máximo da Formula One Group, empresa que controlou os direitos da F1 entre 1987 e 2017. Agora, com 94 anos, decidiu colocar à venda a sua coleção através da Tom Hartley Jnr Ltd ., sendo que cada veículo vai ser vendido individualmente.

Entre os carros estão um Bugatti Type 54S de 1931, o Ferrari 375 F1 de Alberto Ascari, o “fan car” Brabham BT46B com que Niki Lauda venceu o Grande Prémio da Suécia com mais de meio minuto de vantagem, um Maserati 250F, o Vanwall que "conduziu" Stirling Moss à vitória no GP de Portugal em 1958 e o Ferrari F2002 com que Michael Schumacher venceu um dos seus títulos mundiais.

"Nunca houve uma coleção como esta à venda e ninguém no mundo tem uma coleção de carros de corrida que se aproxime da de Bernie. Esta é uma grande oportunidade para um colecionador exigente adquirir carros que nunca antes foram postos à venda, e seria ótimo vê-los de novo na pista”, refere Tom Hartley Jnr.



A coleção inclui também carros vencedores de campeonatos de Nelson Piquet, um dos quais foi utilizado para testes com Ayrton Senna no final da época de Fórmula 1 de 1983.